Nederlands PFAS-afval mag niet meer naar Indaver in Antwerpse haven

BORGERHOUT Moeten we WK voetbal in Qatar promoten of veroorde­len? Antwerps café kiest gulden middenweg: “Niet onze rol om volksfeest te verpesten”

Terwijl er in Nederland een rel is ontstaan na misplaatste reclame van Jumbo voor het WK in Qatar, is er in ons land weinig animo voor het voetbaltoernooi. Mogen we blij zijn en vieren met de Rode Duivels of moeten we vooral de arbeidsomstandigheden en schending van de mensenrechten in dat land veroordelen? Bij Bar Brul in Borgerhout gaan ze voor de gulden middenweg: “We zenden de wedstrijden van de Duivels uit, maar schenken een deel van de opbrengst aan Amnesty International, dat strijdt voor rechten in Qatar.”

2 november