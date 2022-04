Nederlands advies dwingt Demir tot uitstel van beslissing rond Indaver

Antwerpen Glasvezel­las­sers gezocht: twaalf anderstali­ge nieuwko­mers starten bijzondere opleiding in SPRK

U hebt wellicht nog nooit van het beroep gehoord, maar er is een grote nood aan glasvezellassers in België. Deze expertise zorgt dat zowel vaste netwerken als het nieuwe 5G-netwerk in uw huiskamer belanden. Om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden sloeg firma Jacops de handen in elkaar met Rising You, het Antwerpse opleidingscentrum dat momenteel twaalf vluchtelingen opleidt tot volwaardige glasvezellassers: “Vroeger werkte ik als patissier in Brussel, maar hier word ik ook echt gelukkig van.”

