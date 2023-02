Nederlander krijgt twee jaar cel voor belaging van substituut-procureur

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Murat Ö. (41) veroordeeld tot twee jaar cel en 1.200 euro boete voor verboden wapenbezit en voor het belagen van een substituut-procureur bij het Antwerpse parket. De Nederlander had de vrouw meermaals telefonisch proberen te bereiken en had haar meer dan veertig e-mails gestuurd.

De feiten begonnen in juni 2019. De beklaagde probeerde de substituut-procureur eerst telefonisch te bereiken via haar administratieve medewerkers en wilde weten of ze zijn brief ontvangen had. Hij had die geschreven, omdat hij op zitting een aanvaring met haar zou hebben gehad. Een maand later kwam de brief inderdaad toe, maar de inhoud was onsamenhangend.

Belaging vanuit gevangenis

Er volgden daarop nog meerdere pogingen om haar telefonisch te bereiken. Murat Ö. wist niet van ophouden, want ook tijdens zijn detentie in Nederland bleef hij de rechtbank in Antwerpen contacteren. Hij gebruikte daarbij aliassen en informeerde naar haar werkschema. Uiteindelijk wist hij haar persoonlijk professioneel e-mailadres te bemachtigen, waarna een stortvloed aan mails volgde. De Nederlandse politie maande hem tevergeefs aan te stoppen.

In juni 2022 meldde de Nederlandse politie dat hij zijn enkelband had doorgeknipt en dat hij volgens zijn zus naar Turkije was vertrokken. Op 23 september 2022 stuurde hij zijn 46ste en laatste mail naar de substituut-procureur, met vermelding van zijn adres in Antwerpen. Zes dagen later kon hij daar in de buurt gearresteerd worden. Hij had een mes op zak.

Internering

Het openbaar ministerie had de internering voor de man gevorderd, maar de rechtbank ging daar niet op in. De gerechtspsychiater had namelijk geen geestesstoornis bij hem vastgesteld. De verdediging had de vrijspraak gevraagd. Murat Ö. verklaarde dat de mails te maken hadden met een boete die hij nog moest betalen. Hij besefte niet dat ze de rust van de substituut verstoord hadden en beweerde bovendien dat de mails niet voor haar, maar voor iemand anders bedoeld waren. De rechtbank vond dat ongeloofwaardig.

De beklaagde werd al een keer veroordeeld door de politierechtbank, drie keer door de correctionele rechtbank en twee keer door het hof van beroep.

