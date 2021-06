Nederlander die slachtoffer op café verdooft en haar verkracht, overgeleverd aan ons land

Het Antwerpse gerecht zat al even te wachten op de Nederlander Virgill D.V. De 25-jarige man zat in een Nederlandse gevangenis een straf uit in een andere zedenzaak. De Antwerpse politie was hem op het spoor gekomen door de vergelijking van DNA-sporen op het ondergoed van de slachtoffers. Nederlander Virgill D.V. die van Surinaamse afkomst is, woonde in de periode 2018-2019 in Antwerpen.

In die periode dienden vier jonge vrouwen een klacht in wegens diefstal en verkrachting. Opvallend was dat de dames kort voordien in een danscafé aan de Leopoldplaats waren geweest. Dader Virgill D.V. had hen daar opgemerkt en was hen dan naar huis gevolgd.

Mes

Onderweg moest één van de slachtoffers van haar fiets stappen, onder bedreiging van een mes. Virgill D.V. zou haar dan hebben aangerand. Een ander slachtoffer zou van haar fiets zijn getrokken en dan verkracht.

Een ander slachtoffer zou door Virgill D.V. zijn gedrogeerd in het café. Hij had haar dan naar huis gevolgd en verkracht. De jongedame werd ‘s morgens naakt in haar bed wakker. Haar bankkaart was gestolen. De kaart bleek gebruikt te zijn bij een Nederlandse bank waar Virgill D.V. was gefilmd terwijl hij geld afhaalde aan de automaat.

Volgens het Antwerpse parket wordt de Nederlander beticht van verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, diefstal en informaticabedrog. Virgill D.V. zit voorlopig in het arresthuis van de Begijnenstraat waar hij op zijn proces moet wachten.