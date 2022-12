Natuurpunt wil ‘no-go zone’ voor (goud)vissen in Antwerpse stadsvijver: “Ze roven de plas leeg”

Antwerpen Ontslag stadsdich­ters blijft heet hangijzer tijdens Antwerpse gemeente­raad: “N-VA paste klassieke truc toe: hol instelling uit tot ze vanzelf in elkaar stuikt”

Het ontslag van de vijf stadsdichters bleef ook maandag nazinderen in de Antwerpse gemeenteraad. De voltallige oppositie wilde van bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) horen of het stadsdichterschap nu écht dood en begraven is en of het iets voor haar heeft betekend.

29 november