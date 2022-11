Nationale stakingsdag: stad Antwerpen ondervindt hinder bij afvalophaling en zwembaden

Antwerpen Antwerpen geeft stadsarbei­ders bediende­con­tract: “Eerste lokaal bestuur zonder personeel met arbeiders­sta­tuut”

De stad Antwerpen zet vanaf volgend jaar de contracten van alle stadsarbeiders om in bediendecontracten. De betrokken stadsmedewerkers zullen vanaf dan van een aantal voordelen genieten, zoals een maand lang 100 procent behoud van loon bij ziekte, in plaats van één week in het arbeidersstatuut.

8 november