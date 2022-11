Nationale staking: havenarbeiders volgen staking massaal op

Antwerpen Zuhal Demir (N-VA) weigert vergunning: Antwerpse goudsmelte­rij Value Trading moet sluiten. “Minister heeft zich laten leiden door meningen in plaats van feiten”

Antwerpse goudsmelterij Value Trading krijgt geen vergunning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daarmee gaat ze in tegen de adviezen en volgt ze de bezorgdheid van de inwoners van de Joodse wijk. “We zijn tevreden met de uitspraak en hopen dat het bedrijf niet verder procedeert”, zegt Schlomo Zajfman, woordvoerder van de buurtbewoners. Value Trading is verbaasd: “De minister heeft zich laten leiden door meningen in plaats van feiten.”

7 november