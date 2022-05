Nationale actiedag: hoe zit het met de dienstverlening van De Lijn in de provincie Antwerpen?

Borgerhout Zes nieuwe attracties, waaronder enkele héél spectacu­lai­re: Sinksen­foor wordt straffer dan ooit

“Het is Disneyland vlak bij huis." Voor de kermisliefhebbers, de foorkramers en de hele stad Antwerpen is het aftellen naar zaterdag. Dan weerklinkt het startschot voor de Sinksenfoor op Spoor Oost in Borgerhout. Zes gloednieuwe attracties zijn te ontdekken, en iedere vrijdag en zaterdag kan je zelfs een uurtje langer blijven plakken dan gewoonlijk. Wij konden onze nieuwsgierigheid niet de baas en gingen al eens piepen.

30 mei