Namaak in beslag genomen in Schipperskwartier

Antwerpen Jonge Antwerpse zeiler valt in de prijzen tijdens eerste editie ‘Jonge Leeuwen’

De jonge Antwerpse zeiler Floriaan Van den Brande van zeilclub VVW Galgenweel is in de prijzen gevallen tijdens de eerste editie van ‘Jonge Leeuwen”. Dat is een project dat jonge sportondernemers bekroont voor hun ideeën om maatschappelijke uitdagingen van de Vlaamse sportclubs aan te pakken. Floriaan startte een project op dat zeilers overal te lande met elkaar in contact brengt om samen een boot te delen.

3 september