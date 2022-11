Naïeve bediende geeft adres collega aan drugsbende: "Nooit verwacht dat hij bedreigd zou worden”

ANTWERPEN Kunsthuma­ni­o­ra laat zich voor het eerst horen in Antwerps cultuurde­bat: “Kunst kan de wereld niet redden, maar zonder kunst valt er niets te redden”

Tot nu toe waren het vooral de studenten en docenten van het conservatorium die zich niet mild uitspraken over het cultuurbeleid van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). Maar via een open brief verenigen nu ook alle leerkrachten van de!Kunsthumaniora zich in het debat. “Bent u - Nabilla Ait Daoud - wel uit het juiste hout gesneden om uw ambt te vervullen? Bezuinigen op kunst is bezuinigen op het leven.”

11:24