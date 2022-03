Nahida en Omar doen hun verhaal naar aanleiding van de Week tegen Racisme: “Als Marokkaanse was ik niet slim genoeg om wetenschapper te worden”

EKEREN Dancefesti­val Contrair Open Air verhuist naar beschermd natuurge­bied Ekerse Put: “Datum verplaatst om broedsei­zoen vogels niet te verstoren”

Het zomerfestival Contrair Open Air - dat voortaan een dag langer zal duren - verhuist van het Noordkasteel naar de Ekerse Put. Om het broedseizoen van enkele zeldzame vogels in dit beschermd natuurgebied niet te verstoren, schuift het festival ook op naar het einde van de zomer. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om dit te kunnen regelen, maar het is gelukt en we hebben nu een droomlocatie voor ons festival.”

11:52