Nachtshift in het modemuseum? MoMu en Arenberg organiseren met ‘NITE SH FT’ experimentele nocturnes

Tijdens vier nocturnes tussen eind oktober en februari stellen muzikanten, performers, voguers en dansers hun podia op bij MoMu, ze nemen daarbij het volledige museum in. “Net zoals de expo ‘MIRROR MIRROR’ aansluit bij de leefwereld van makers en jongeren, zet ook ‘NITE SH FT’ onderbelichte thema’s en de stemmen van nu in de schijnwerpers”, legt Kay Doms van Arenberg uit. “Onze nocturnes gaan over ontdekking en herkenning. Van wat je nog niet kende of nog niet zag. Van wie je bent of van wie je wilt zijn.”