Nachtclub Ampere doneert ticketopbrengst en spullen aan Oekraïne: “Veel van onze bevriende artiesten zitten midden in de oorlog momenteel”

ANTWERPENMuziekclub Ampere gaat de opbrengsten van de ticketverkoop van vrijdag integraal schenken aan goede doelen die zich inzetten voor Oekraïne en zijn burgers. Ook zet de club een inzamelactie op en zal het alle kledij die in de loop der jaren is blijven liggen in de lockers, wegschenken. “We staan niet geheel machteloos: hoestsiroop voor kinderen, een warm deken, een slaapzak, geld of iets dat hoop geeft.”

Niet enkel de opbrengsten van de clubavond van vrijdag met deejays Peter Van Hoesen, Stellar OM Source, Emily Jeanne en PTTRN zullen geschonken worden, aan bezoekers wordt ook gevraagd om zo veel mogelijk spullen zoals kledij, voedsel en medicatie mee te nemen naar Ampere vrijdag.

Nauw contact met Oekraïense artiesten

“We roepen ook op om stil te staan bij het ongelooflijk genot en privilege dat proeven van cultuur is, een evidentie voor ons dat voor de Oekraïense bevolking momenteel onmogelijk is”, zegt Joachim Marynen van Ampere. “We hebben de afgelopen jaren enorm veel Oekraïense artiesten en werknemers mogen ontvangen. Vorige week stond bijvoorbeeld de het dj-duo Woo York uit Kiev nog gepland, maar ze zijn er jammer genoeg nooit geraakt.”

“Ook Nastia, met wie we nauw contact hebben, moest noodgedwongen met haar dochter vluchten naar Polen en alles achter laten. De eigenaar van Closer Club in Kiev slaapt tegenwoordig elke nacht in een bunker uit de tweede wereldoorlog terwijl zijn stad gebombardeerd wordt en luchtalarmen hem en iedereen rondom zich, wakker houden.”

Volledig scherm Joachim Marynen van muziekclub Ampere. © Tessa Kraan

Ook Russen

“Anderzijds zien we ook veel Russische collega’s en artiesten, die opgepakt worden omdat ze demonstreren, of wiens telefoons afgenomen worden om te controleren welke berichten ze naar de buitenwereld sturen, of die achter de tralies belanden. Het is de wereld op zijn kop en daarom zijn we er deze vrijdag voor Oekraïne en zijn vrijheid.”

“Met mijn partner die ik in Oekraïne heb ontmoet, en zelf Russisch is, heb ik hele mooie tijden gekend in zowel Oekraïne als Rusland”, gaat Marynen verder. “We hebben in beide landen vrienden voor het leven gemaakt en mensen ontmoet die eigenlijk nooit achter het beleid stonden van hun leiders. Vrije, creatieve, liefdevolle, slimme geesten die we waardeerden en die ons inspireren voor de personen die ze zijn en de kennis die ze delen. Stuk voor stuk vrienden van ver voorbij alle grenzen die voor ons nooit bestonden.”

“Niet volledig machteloos”

“We staan machteloos, maar niet gehéél machteloos”, besluit Marynen. “We hebben een stem en middelen. Een doosje paracetamol of hoestsiroop voor kinderen, een warm deken of een slaapzak, lang houdbaar voedsel, geld om diegene in nood te helpen of iets dat hoop geeft.”

‘Ampere 4 Ukraine’ gaat vrijdagavond door in Ampere. Tickets kosten tussen 13,50 en 15 euro. De club vraagt om medicatie, batterijen en powerbanks, voedsel met lange houdbaarheidsdatum, thermische dekens en slaapzakken, hygiënische producten en maandverbanden, lucifers en aanstekers mee te nemen. Meer info ampere-antwerp.com. Meer over muziek in Antwerpen in ons dossier.