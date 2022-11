Nabilla Ait Daoud (N-VA) doorbreekt stilte na wekenlange protesten van de Antwerpse cultuursector: “Hele heisa is buiten alle proportie opgeklopt”

Wat is de juiste koffie- en melkverhou­ding in een cappuccino? Barista legt uit én tipt hoe je een te waterige versie vermijdt

Vandaag is het cappuccinodag. Tijd om jezelf te verwennen met een heerlijke warme kop koffie met gestoomde melk. Maar waar moet je op letten als je die cappuccino zelf maakt? Op welk moment van de dag drink je de koffie het best? En kies je dan voor melk of slagroom bij de koffie? Barista Joke De Coninck en culinair historicus Lizet Kruyff leggen het uit. “De cappuccino is niét Italiaans.”

8 november