Na veertig jaar verdwijnt iconische snoepwinkel in Centraal-Station: “Onvergetelijk, de Tomorrowland-treinen hier ‘s nachts toekwamen en het feest met zich mee brachten”

Eind mei sluit het Snoeppotteke in het Centraal-Station definitief de deuren. Volgens de NMBS is de kiosk op de eerste verdieping in slechte staat en moet het daardoor afgebroken worden. Uitbaatster Evelyne Bombaerts (61) uit Sint-Job ziet zo een vervroegd einde aan een levenslange droom: “Sommige klanten willen uit solidariteit een petitie starten.”