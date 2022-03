Na twee jaar onderbreking: weer Thalys-treinen van Antwerpen naar Disneyland en luchthaven Charles de Gaulle

Antwerpen Bewoners Kiel hebben schrik na zoveelste brandstich­ting: “Wat is de volgende stap? Onze huizen in brand steken?”

In de Maurits Sabbelaan heeft zaterdagnacht een hevige autobrand gewoed. Er zijn de voorbije maanden in de wijk al negentien wagens in vlammen opgegaan. De buurtbewoners maken zich zorgen en hebben schrik om hun auto op straat te parkeren. “Ik voel me niet meer veilig. Wat is de volgende stap, ons huis in brand steken?”

