Na protest: dan tóch geen verbod op fietsen op Antwerpse waterbus

Antwerpen VAKANTIE OP DE VLUCHT. Oekraïense Marina (39) droomt ervan ooit terug te keren naar de Zwarte Zee: “Mijn tweeling zag de vlucht naar hier als een avontuur­lij­ke reis”

De een gaat een dagje zonnekloppen in Blankenberge, de ander drie weken rondtrekken door Bali. Het is vakantie, maar is dat ook voor iedereen zo? Onze reporter zat samen met vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Turkije en Oekraïne, en stelde hen de vraag. Deze week: Marina (39) en haar drie zonen leidden een zorgeloos leven voor de oorlog in Oekraïne uitbrak, maar terug gaan ze wellicht nooit. “Misschien brengen we wel eens een bezoekje aan de Belgische kust.”

21 augustus