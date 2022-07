Na poging tot ontvoering en dolle vlucht: Antwerpse drugscrimineel ‘De Algerijn’ opgepakt in Marokko

AntwerpenMohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’ (28), is woensdag gearresteerd op de luchthaven van Casablanca in Marokko. Dat nieuws komt uit verschillende bronnen en wordt ook in de Marokkaanse media gemeld. Mohamed Reda C. staat hoog op de lijst van gezochte drugscriminelen in Antwerpen. Tegen hem lopen vijf arrestatiebevelen in onderzoeken naar oa. drugsinvoer, corruptie en ontvoering.

Volgens Marokkaanse media kwam “De Algerijn” woensdag op de luchthaven aan met een vlucht vanuit Istanbul, Turkije. Aan de grenscontrole werd hij geïdentificeerd als de 28-jarige Mohamed Reda C. met dubbele Algerijns-Belgische nationaliteit die door de internationale politie-organisatie met een “Red Notice” stond genoteerd.

‘De Algerijn’ is al een tijdje op de vlucht nadat hij in Antwerpen ontsnapte aan een ontvoering en ook de woning van zijn ouders in Borgerhout s doelwit werd van een aanslag.

Volgens het Antwerpse parket zit Mohamed Reda C. zelf ook achter een aantal aanslagen in het drugsmilieu, onder andere de aanslag op feestzaal Dansen Roels in Deurne. Bij het kraken van de chatdienst Sky ECC kwamen berichten naar buiten waarin Mohamed Reda C. en enkele anderen deze aanslag plannen. Zelf heeft ‘De Algerijn’ deze aantijging ontkend. Volgens hem zijn die Sky ECC-berichten helemaal niet van hem.

Diefstal

De aanslagen kwamen er nadat in het drugsmilieu onenigheid was ontstaan over de diefstal van een partij cocaïne met de stempel MR 035. Eerst werd De Algerijn als de schuldige aangewezen. Later bleek uit Sky ECC-berichten dat de diefstal het werk was van criminelen uit de entourage van De Algerijn.

Mohamed Reda C. deed van zich spreken toen hij de achtervolging inzette op Franse criminelen die geprobeerd hadden hem te ontvoeren. Dat mislukte en C. ging in een razende vaart over de Antwerpse Ring achter de vluchtende Fransen aan. Uiteindelijk stopte het Snelleresponsteam van de politie deze dolle rit en arresteerde de Fransen.

Volgens de Marokkaanse veiligheidsdienst Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) is de arrestatie gemeld aan Interpol die nu contact opneemt met de Belgische politiediensten.

Het Belgische gerecht was gisteren nog niet op de hoogte van de arrestatie. Advocaat Sam Vlaminck die Mohamed Reda C. bijstaat, wenste niet te reageren.

