Na ophef over Scheldekaaien wil Antwerpse skategemeenschap positieve boodschap brengen: “Skate-toerisme lokt creatievelingen naar de stad”

AntwerpenNadat bekend raakte dat de Scheldekaaien verboden toegang voor skaters werd, kwam de gemeenschap massaal op straat . Het verbod blijft een spijtige zaak, vindt spreekbuis Steve Leung (41), maar samen met Stadsform gaat hij nu de strijd aan om urban sports wél positief te benaderen. In de nieuwe krant ‘Skate De Stad’ kunnen liefhebbers en beleidsmakers te weten komen hoe de gemeenschap in harmonie met de stad kan samenleven.

‘Skate De Stad' is een werk van lange adem. Na de ophef over het verbod voor skaters aan de kaaien wilde Steve Leung de urban sporters positiever onder de aandacht brengen. Dankzij de sponsoring van de twee skateshops in Antwerpen — Lockwood Skateshop en One Love Boardshop — en het centrum voor dialoog over de stad van morgen Stadsform zag de krant het licht. Deze is bovendien in de bovenvermelde winkels gratis af te halen, en raakt thema’s aan zoals tips voor een betere ruimtelijke ontwikkeling, een skate-ringpad rond Antwerpen en interviews met professionele skaters.

Barcelona

“We zijn in eerste instantie naar buitenlandse voorbeelden gaan kijken”, legt Leung uit. “Denk aan de skatesteden Malmö of Barcelona. Antwerpen is geen skate-onvriendelijke stad. Sinds de heraanleg van de Leien is er veel meer plaats bijgekomen, en ook het vernieuwde Duvelsplein in Merksem en het KNS aan het Theaterplein gelden als belangrijke plekken voor onze skaters. Als het regent kunnen we ook terecht in de twee indoor-parken, wat de meeste steden niet hebben. Maar het kan natuurlijk altijd beter.”

Zo kan de stad de piste van het skate-toerisme verkennen: “Een goede skate-infrastructuur in een stad lokt vele jongeren en studenten naar daar”, vervolgt Leung. “Dat zorgt voor een positieve dynamiek, want die gemeenschap zit boordevol creatievelingen. Soms blijven die dan in de stad plakken. We zijn alvast verheugd dat verschillende schepenen in de stad open staan voor dialoog, en we hier een positief verhaal van kunnen maken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Steve Leung werkte een jaar aan de nieuwe krant 'Skate De Stad'. © Klaas De Scheirder

“Plekken waar men urban sports kan uitoefenen zorgt ook voor meer sociale controle”, voegt Sophie Leroy van Stadsform toe. “In moeilijkere buurten zorgt het voor levendigheid wat zo meer veiligheid met zich meebrengt.” Antwerps schepen voor Sport Peter Wouters (N-VA) is het hiermee eens: “Als sporthoofdstad van Vlaanderen is het belangrijk dat we de urban sports levendig houden. We zien nu al dat skaters van heinde en verre naar ons skatepark SPRK afkomen, en het zo deel wordt van de dagdagelijkse beleving.”

Schepen voor Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) meent dat Antwerpen het in vergelijking met andere Vlaamse steden niet slecht doet: “Kijk naar Oostende of steden in Oost-Vlaanderen: die verbieden de sport dus integraal. In Antwerpen kan je overal skaten behalve op de kaaien. We moeten dit dus positief benaderen. De stad is alvast verheugd dat de gemeenschap mee aan tafel schuift bij de raadscommissies, en we zo in dialoog kunnen gaan.”

LEES OOK: