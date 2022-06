Na moeilijke jeugd haalt Simon (26) alles uit de kast om zesdejaars avond van hun leven te bezorgen: “Omdat mijn leven zo kut was, focus ik me nu puur op geluk”

Antwerpen De oprichter van bezorg­dienst die cocaïne­boer werd: Antwerpse zakenman Thami S. zit in Amerikaan­se cel

Antwerpenaar Thami S. (38) is afgelopen weekend gearresteerd op de Dominicaanse Republiek op vraag van de Amerikaanse politiediensten. Hij is de voorbije dagen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Thami S. was tien jaar geleden een vooruitziend zakenman. Hij lanceerde in Antwerpen met succes Royal Delivery, een dienst die warme maaltijden van een dertigtal restaurants aan huis leverde. Een Deliveroo-avant-la-lettre. Daarna raakte hij verzeild in de drugshandel van onder meer ex-kickboxer Omar G.

0:19