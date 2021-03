Na massaal protest tegen afschaffing tramlijnen: eerst zestig nieuwe trams, pas dán hertekening van Antwerps tramnet (en dan kan het al 2026 zijn)

Normaal zou in Antwerpen eind dit jaar het Vervoersplan 2021 worden ingevoerd. Trams worden in het plan opgedeeld in snelle en frequente M-lijnen op een eigen bedding (of ondergronds) en tragere, minder frequente T-lijnen in gemengd verkeer. Er zijn ook verschuivingen. Zo zal tram 7 bijvoorbeeld niet meer naar Mortsel rijden, maar naar Olympiade. Lijn 15 naar Mortsel en Boechout zal wel vaker rijden.

Hoboken zal eveneens een tramlijn minder krijgen, maar de twee resterende (Lelieplaats-Wijnegem en Schoonselhof-Boekenberglei) worden frequenter ingezet. In Deurne wordt een nieuwe verbinding gecreëerd tussen het noorden en zuiden van het district.

BV’s op de bres

Begin dit jaar sprongen verschillende Antwerpse BV’s zoals Alex Agnew, Johan Petit, Warre Borgmans en Janine Bischops op de bres voor het behoud van tram 7. Ze riepen burgers op om zoveel mogelijk mails te sturen naar minister Peeters. Dat gebeurde ook en in februari ging ze in gesprek met het burgerplatform ‘Red Tram 7’. Ook in Hoboken was er luid protest omdat tram 4 niet meer tot het zuidelijke district zou rijden.

Quote We kunnen niet met minder openbaar vervoer. Twee op de drie reizigers hebben géén andere keuze om zich te verplaat­sen. Imade Annouri, Vlaams parlementslid Groen

Imade Annouri (Groen) confronteerde Vlaams minister Peeters donderdag met de verontrustende signalen. “We kunnen niet met minder openbaar vervoer. Twee op de drie reizigers hebben géén andere keuze om zich te verplaatsen.”

Eén en ander viel niet in dovemansoren bij Lydia Peeters. “Ik heb De Lijn gevraagd om de hervorming van het tramnet ‘on hold’ te zetten en dat is toegezegd.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Alex Agnew, die nu in Mortsel woont, schaarde zich achter het protest tegen de afschaffing van tram 7 naar Mortsel. © Joel Hoylaerts / Photo News

Zestig nieuwe trams

Alles draait rond voldoende capaciteit om een verdere groei van het openbaar vervoer in en om Antwerpen mogelijk te maken. Anders kunnen de ambitieuze doelstellingen voor de modal shift – maximaal de helft van de verplaatsingen met de auto tegen 2030 – nooit worden gehaald. De Vlaamse overheid heeft zestig nieuwe trams besteld voor Antwerpen: 22 daarvan moeten worden geleverd in 2022, zeventien het jaar daarna en twintig in 2024.

En dat is niet alles: de oude PCC-trams gaan intussen al zes decennia mee. Met een grondige revisie kan hun levensduur nog worden gerekt. “De Lijn hoopt de opdracht tegen de zomer te gunnen”, zei Peeters. “De revisie zal tot 2026 duren.”

Wat met buslijnen?

Imade Annouri vroeg zich wel af of het uitstel voor het tramnet ook betekent of de afbouw van een aantal buslijnen in dichtbevolkte stadsdelen – zoals Borgerhout en de Seefhoek - dan eveneens op de lange baan wordt geschoven. “Ik ga ervan uit dat men dat bij De Lijn zal meenemen, zodat de puzzel klopt”, antwoordde Peeters.

Annouri hoopt nu dat het uitstel wordt benut om een degelijke evaluatie te maken en ervoor te zorgen dat elke Antwerpenaar goed wordt bediend. “Het mag niet zo uitdraaien dat men enkel de pauzeknop indrukt om aan het eind de capaciteit toch te verminderen.”

Quote We hopen dat samen met dit uitstel de plannen grondig worden herzien. Zo willen we nog steeds dat tram 7 wordt doorgetrok­ken naar Kontich Bart Stein, Red Tram 7

Bart Stein, woordvoerder van ‘Red Tram 7’, is opgetogen. “We zijn blij dat de minister luistert. Alleen hopen we dat samen met dit uitstel de plannen grondig worden herzien. Zo willen we nog steeds dat de tramlijn wordt doorgetrokken naar Kontich, over de Mechelsesteenweg. We zijn waakzaam en zullen ervoor zorgen dat het draagvlak voor de ‘7’ behouden blijft.”

Volledig scherm Tram 4 blijft voorlopig dan toch naar Hoboken rijden. In het nieuwe vervoersplan van De Lijn was dat niet meer het geval, wat tot veel protest leidde, van politiek en burgers. © De Lijn

