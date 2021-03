Na massaal protest: hertekening tramnet Antwerpen wordt uitgesteld

Hoboken Overheid lanceert nieuw gezond­heids­on­der­zoek rond Umicore Hoboken: naast lood ook tests op arseen en cadmium

17 maart De Vlaamse overheid gaat een grootschalig gezondheidsonderzoek voeren naar de impact van zware metalen in Hoboken, waar het recyclagebedrijf Umicore is gelegen. Dat melden het VRT-magazine Pano en weekblad Knack. Niet alleen de aanwezigheid van lood in het bloed van jongeren uit de buurt wordt onderzocht. Ook op arseen en cadmium - twee kankerverwekkende stoffen - wordt getest. In het voorjaar van 2020 piekten de loodwaarden in het bloed van de kinderen uit de wijk Moretusburg/Hertogvelden naar een ongeziene hoogte.