Na jaren leegstand: Godshuis Van der Biest in Schipperskwartier heeft opnieuw sociale invulling

De restauratie- en renovatiewerken aan de binnen- en buitenzijde van Godshuis Van Der Biest begonnen in 2020. Onlangs is het project opgeleverd en is het gebouw in gebruik genomen door Beschut Wonen.

Arme, oude vrouwen

Godshuis Van der Biest werd in 1504 gesticht door Jan Van der Biest Janssone, koopman-huidenvetter en driemaal schepen van Antwerpen. Hij deed afstand van zijn woning en liet op het erf twaalf huisjes oprichten voor oude, arme vrouwen. Een dertiende huisje was bestemd voor de kapelaan die de kapel verzorgde. In 1855 vonden er verbouwingen plaats waardoor er in totaal negentien huisjes waren. Zeven jaar later kreeg het godshuis ook een nieuwe inkompoort. Het godshuis behield zijn oorspronkelijke functie tot 1967. Sinds 1938 is het een beschermd monument.