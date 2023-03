Na Huis Sofia nu ook Huis Archimedes, het equivalent voor kwetsbare mannen: “We merken dat meer jongeren onder de 25 jaar hulp en financiële steun vragen”

Maar het studentenhuis wil zich vooral onderscheiden door de intensieve begeleiding die de jongemannen tussen 18 en 25 jaar naar zelfstandigheid moet leiden. De bewoners beschikken omwille van verschillende factoren niet over de nodige competenties om zich te ontplooien tot zelfredzame jongvolwassenen. Ze krijgen ze ook hulp op maat rond psychosociaal welzijn, herstel van relaties en het verwerken van trauma’s. “We merken in onze sociale centra dat meer jongeren onder de 25 jaar hulp en financiële steun vragen. Daarom blijven we hard werken om de noden van deze jonge doelgroep snel te capteren en hen te helpen naar een goede woning, opleiding of job”, verklaart Antwerps schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit).

Uniek aan Huis Archimedes is de intensieve samenwerking tussen de jeugdzorg van Zorgbedrijf Antwerpen en de Jongerenwerking van stad Antwerpen die zich vanaf nu in hetzelfde gebouw bevinden. Er wordt nauw samengewerkt met het naburige sociaal centrum. De Jongerenwerking organiseert individuele en groepsbegeleiding voor jongeren die moeilijk hun weg in de samenleving vinden. Een aanvullend aanbod dat erg nuttig kan zijn voor jongeren die op termijn Huis Archimedes verlaten. Het team ondersteunt ook de maatschappelijk werkers van de dienst.

Voor de begeleiding van kwetsbare meisjes werd in 2004 Huis Sofia opgericht, dat vanaf januari 2021 in het beheer is van Zorgbedrijf Antwerpen. Sinds de start van het project verlieten 47 jonge vrouwen deze locatie. Meer dan een derde van hen volgde nadien een hogere opleiding, de helft studeerde af in het secundair onderwijs en in totaal haalde meer dan de helft een diploma. Voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen Els van Doesburg (N-VA): “Het hulpaanbod van Zorgbedrijf Antwerpen bereikt een 500-tal kinderen, jongeren of gezinnen per dag. Een bijzonder mooie en impactvolle dienstverlening waarmee we jongeren weerbaar maken, emanciperen en alle kans geven op een mooie toekomst. Vandaag breiden we dat aanbod uit.”