Na hetze rond ‘woke’ foto’s in Arenberg stunt fotograaf Mous Lamrabat met fototentoonstelling op Groenplaats: “Speciaal om foto’s volgende ochtend al aan publiek te tonen”

Maar het werk van Mous Lamrabat is vandaag ook te bewonderen op de Groenplaats. Hij trok vannacht de stad in om de Nightography functie van de nieuwe Samsung S23 Ultra uit te testen. De expo kadert in Samsungs ambitie om craftmanship toegankelijker te maken voor iedereen: “Smartphones staan er meestal om bekend bij weinig licht hun fotokwaliteit te verliezen”, aldus Lamrabat. “Het is voor mij echt nieuw om ‘s nachts met een smartphone te shooten. En al zeker aangezien het resultaat al meteen de volgende ochtend tentoon wordt gesteld. Bovendien vind ik het heel fijn om nog eens een opdracht in België te kunnen doen.”

Wereldfaam

Vandaag is zijn werk regelmatig te zien op internationale tentoonstellingen in onder andere Marokko, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Tunesië. Onlangs presenteerde hij zijn laatste werk ‘Blessings from Mousganistan’ in FOAM te Amsterdam. In 2022 won hij de Meijburg Art Commission en werd door het British Journal of Photography uitgeroepen tot ‘One to Watch’.