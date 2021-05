Na heisa over hakenkruis: “Joodse gemeenschap gekwetst? Ik voel me even gekwetst bij het zien van de Israëlische vlag”

ANTWERPENEx-CD&V-er en uittredend districtsraadslid Hassan Aarab reageert op de heisa waarin hij vrijdag betrokken raakte . Op sociale media associeerde hij de Israëlische vlag met een hakenkruis. Na de commotie die daardoor ontstond, liet hij de eer aan zichzelf en stapte hij uit de districtsraad van Deurne én uit de partij . “Ik weet heel goed wat antisemitisme is en mijn actie is dat zéker niet.”

Even alles op een rijtje. Toen in 2014 het geweld in Palestina en Israël enorme proporties aannam, net zoals de afgelopen weken het geval was, postte Hassan Aarab van CD&V Deurne dat hij wel begreep waarom Hitler destijds de joden wilde uitroeien. Naast de joodse gemeenschap reageerde ook de Antwerpse politiek verbolgen en Aarab werd uit zijn partij gezet. Na een verzoening waarin Aarab verschillende joodse hotspots in de stad bezocht, bijleerde over de joodse cultuur en kazerne Dossin bezocht in Mechelen, én zijn excuses aanbood, belandde hij terug bij CD&V en raakte in 2018 verkozen in de districtsraad van Deurne.

Nu het geweld in Palestina en Israël opnieuw toenam, bracht Aarab een Israëlische vlag in verband met de nazivlag op Facebook. De reacties van de joodse gemeenschap waren nog heftiger dan in 2014 en er werd geconcludeerd dat Aarabs excuses destijds geen betekenis hadden. Aarab liet de eer vrijdagavond aan zichzelf en kondigde zijn afscheid aan van zowel de districtsraad als CD&V.

Pijn

Aarab reageerde intussen ook zelf. “Ik vind het jammer dat ik in de media word afgeschilderd als antisemiet”, zucht hij. “Ik steun uiteraard de vrijheid van pers maar het moet wel correct zijn. Ik heb mijn gevoelens geuit bij het zien van die Israëlische vlag en duidelijk gemaakt welke pijn die naar boven haalt. Dezelfde pijn als de nazivlag bij de joodse gemeenschap veroorzaakt. Vergelijk ik daarmee de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog met die van wat er nu gebeurt in Palestina en Israël? Helemaal niet. Die opmerking was absoluut niet antisemitisch. Het is niet omdat de joodse gemeenschap het zo noemt, dat de pers daarin moet volgen.”

Volledig scherm Vorige week werd er op de Groenplaats nog betoogt tegen het Israëlische regime. © VTT

“Het punt dat ik wil maken, is dat als iemand op Facebook met trots de Israëlische vlag laat wapperen, hij de acties van het regime in Israël goedkeurt, waar het Palestijnse volk het slachtoffer van is. Wat er aan de hand is daar, is walgelijk en kan ik niet zomaar laten passeren. De joodse gemeenschap voelt zich gekwetst door mijn post op Facebook? Ik voel met net zo gekwetst bij het zien van een Israëlische vlag.”

Afscheid

Aarab ging vrijdagavond in gesprek met Antwerps CD&V-voorzitter Jan Braeckmans en gaf aan dat hij wel begreep dat hij een normaal debat onmogelijk maakte door zijn post, die hij dan ook offline haalde. Ook snapte hij de partij schade te berokkenen met dit voorval en besliste hij zelf op te stappen. “Ik heb veel respect voor mijn partij en heb mijn mandaat met veel plezier kunnen uitoefenen. Ik dank CD&V daar enorm voor, en uiteraard mijn kiezers.”

Het is nog niet duidelijk wie Aarab zal opvolgen in de districtsraad van Deurne. CD&V buigt zich daar de komende dagen over.