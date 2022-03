Na fameuze ‘knip’ van de Leien en corona opnieuw tegenslag voor handelaars De Keyserlei: “Konden ze die werken nu niet tegelijk uitvoeren?”

ANTWERPENEerst jarenlange werken aan de Noorderlijn en de tunnels onder het Operaplein, dan twee jaar gezondheidscrisis en nu alwéér wegenwerken. De handelaars van het stuk van de De Keyserlei tussen de Frankrijklei en de Quellinstraat zijn niet te spreken over deze nieuwe tegenslag en vragen of de werf niet georganiseerd kan worden. “We vinden dit zeer jammer maar de veiligheid van de voetgangers primeert”, pareert het district.

De zogenoemde ‘knip’ van de Leien ter hoogte van de Frankrijklei en het Operaplein zijn de meeste mensen intussen alweer vergeten maar tussen 2017 en 2020 was het hét gespreksonderwerp in de stad. Na drie jaar werken en de bijbehorende onbereikbaarheid van hun zaken konden de handelaars in de buurt terug bij positieven komen. Maar dat was buiten twee jaar Covid gerekend.

“Duizenden kilo’s ijs in de vuilbak”

“Net nu het rijk der vrijheid écht van start kan gaan zonder afstand of mondmaskers, en nu het mooi weer wordt, heeft de stad de straat alweer opengelegd”, hekelt Thierry Huion van de suikervrije delicatessenzaak Sano. Net zoals onder andere Mega Outlet en filialen van Panos en Exki, is zijn zaak de dupe van de nieuwe werf.

“Onze zaak is zo goed als onbereikbaar geworden en heeft passage nodig, die er nu niet kan zijn. We moeten het hebben van impulsaankopen, die bepalen tachtig procent van onze omzet. Tien dagen geleden hebben we nog voor duizenden kilo’s ijs gemaakt voor het mooie weer, die gaan we allemaal in de vuilbak mogen werpen”, zucht Huion. “Waarom heeft de stad ons niet tijdig ingelicht? Het is een schande.”

De werken voor de deur van onder andere Sano, Panos en Exki.

Rioleringswerken

De werken maken deel uit van de vernieuwingen aan zowel de Quellinstraat, de Maria-Theresialaan en de Van Ertbornstraat. De rioleringen in die drie straten zijn erg verouderd en waren dringend aan vernieuwing toe. De stad maakt van de werken gebruik om ook het wegdek aan te passen met zowel meer bomen als parkeerplaatsen als infrastructuur voor een betere en veiligere verkeersdoorstroming. In fase drie van die werken, die vorige week is ingegaan en een zestal weken duurt, wordt ook het kruispunt met de Keyserlei aangepakt.

Quote Een extra frustratie is dat de werken hier heel traag vooruit gaan, soms zie je dat er urenlang niets gedaan wordt, kan er geen meer vaart achter gezet worden? Thierry Huion

Simultaan?

Huion vraagt zich ook af waarom de werken aan de knip van de Frankrijklei en de huidige werken niet simultaan uitgevoerd konden worden. “De situatie heeft ons hier al vijf jaar bloed, zweet en tranen gekost”, hekelt Huion, die voordien een kledingzaak had in hetzelfde pand als Sano. “Het is frustrerend om te zien hoe alle mensen hier via het voetpad langs de Antwerp Tower worden omgeleid, aan de andere kant van de straat.”

“Een extra frustratie is dat de werken hier heel traag vooruit gaan, soms zie je dat er urenlang niets gedaan wordt, kan er geen meer vaart achter gezet worden? En is er geen mogelijkheid om de werf vrijdagnamiddag - wanneer de werken stilgelegd worden - tijdelijk te openen tot maandagochtend, zodat we het weekend wel nog hebben?”



Handelaars kunnen bij de stad een hinderpremie aanvragen wanneer er zich openbare werken voordoen in de omgeving. “Maar dat is slechts een druppel op een hete plaat”, zucht Huion. “Zeker gezien de enorm hoge huurprijzen. Ik zou eigenlijk een omzet van duizend euro per dag moeten draaien, enkel voor de huur. Personeel en andere kosten hoort daar niet eens bij.”

Verkeersdoorstroming

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) reageert dat de bewoners en handelaars wel degelijk infobrieven krijgen over de wegenwerken. “Bij elke fasewissel, de laatste brief dateert van afgelopen februari. De reden waarom de huidige werken niet gelijktijdig konden uitgevoerd worden met de werken op de Frankrijklei, is om de doorstroming te vrijwaren in de buurt. Je kan niet én de Frankrijklei én de Quellinstraat tegelijkertijd afsluiten.”

“Door de rioleringswerken in de buurt van metrotunnels, hebben we heel weinig speelruimte om passage te behouden in de straat”, gaat Cordy verder. “De zuidkant van de De Keyserlei openhouden in het weekend, hebben we geprobeerd, maar is geen optie. We hebben die passage terug moeten schrappen omwille van de veiligheid. We zijn daarin afhankelijk van de signalisatie en de verkeerspolitie.”

“Ik heb begrip voor de klachten van de zaakvoerders, het gaat namelijk over hun broodwinning”, besluit Cordy. “We vinden dit zelf ook heel jammer, maar soms is er gewoon geen andere optie.”

De werken op het stuk De Keyserlei tussen de Leien en de Quellinstraat zouden afgerond moet worden in de loop van april.

