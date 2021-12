Na een bewogen jaar is bezetting van cultband Katastroof weer volledig: “Niet dat we ons met K3 willen vergelijken, maar het klopt dat niemand onvervangbaar is”

Antwerpen “Hij had één kans en die heeft hij gegrepen”: Grote vreugde in Antwerps café na winst Verstappen

“Komaan Max!” Het is 15 uur in de namiddag, maar café The Northerner in de Wijngaardstraat in Antwerpen zit stampvol. Op één van de tv’s in het café staat de wedstrijd Antwerp-Standard op, maar de voetballers hebben niet veel bekijks. Iedereen komt om de spannende ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1 te kijken. De ontlading is dan ook groot wanneer Verstappen na een zenuwslopende laatste ronde de zege pakt. “De populariteit van Formule 1 is in België duidelijk aan een opmars bezig.”

