Na debuut op Tomorrowland draait dj Amber Broos nu ook in de Waagnatie

Zwembad Arena gaat binnenkort tegen de grond

Op maandag 21 augustus start de afbraak van het voormalige zwembad Arena en het korfballokaal aan de Gabriël Vervoortstraat in Deurne-Zuid. Die afbraak kadert in de nieuwe plannen voor de Arenawijk, waar Woonhaven Antwerpen in de toekomst nieuwe sociale woningen zal bouwen. Als alles vlot verloopt, is de afbraak afgerond in november 2023.