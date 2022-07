Na controverse over “spuuglelijke aanbouw” is het Steen laureaat voor erfgoedprijs

Ekeren “Frustre­rend dat het financiële plaatje primeert boven het menselijke”: Sophie (29) uit Ekeren krijgt al twee jaar peperduur mucomedi­cijn dat in België niet terugbe­taald wordt

Belgische mucopatiënten kregen dit weekend zeer slecht nieuws: het spectaculaire mucomedicijn Kaftrio wordt dan toch nog niet terugbetaald, nadat onderhandelingen met de Belgische overheid spaak liepen. Sophie (29) uit Ekeren is één van de weinige mucopatiënten in ons land die het medicijn kán nemen, maar ook zij is zeer teleurgesteld en bezorgd over haar lotgenoten. “Muco is een progressieve ziekte: elke dag zonder Kaftrio gaan patiënten achteruit.”

5 juli