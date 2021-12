Na anderhalf jaar relatie zetten Miguel Dheedene en Aisha Van Zele ook samen stappen in zakenwereld: restaurants Ferrier 30 en Puro 26 nu in handen van showbizzkoppel

Miguel Dheedene, ook bekend als de ex-man van Tanja Dexters, is reeds mede-eigenaar van modedistributeur Fashion Club 70 én mede-eigenaar van andere bekende horecazaken in Antwerpen als Matterhorn City, Matterhorn Süd, Gelato Giuliano, Le Pristine en Verso Café. Zijn horecaportefeuille wordt nu aangevuld door Ferrier 30 en Puro 26, waarvan Aisha de dagelijkse leiding zal overnemen van Stefano Lampis. Deze laatste blijft wel actief in de zaak.

“Ik heb in m’n studentenjaren heel wat ervaring opgedaan in de horecasector”, vertelt Aisha, bekend van het tv-programma The Sky is The Limit en als voormalig model. “Nadien, na m’n studies en tijdens mijn eerste vaste werkervaringen in de uitzendsector, bleef ik tijdens de weekends ook actief in de horeca. Na verloop van tijd was dit niet meer te combineren en heb ik me volledig gefocust op de HR- wereld. Ik ben er dan ook van overtuigd dat mijn ervaring en kennis een meerwaarde zullen bieden op lange termijn bij deze nieuwe uitdaging.”