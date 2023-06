Na affaire-Borealis: meldingen over mensenhandel blijven stijgen

“Mensenhan­del is schering en inslag in ons land”: journalist die grootste ‘slavenwerf’ ooit in ons land blootlegde, schrijft boek

Na de documentaire, nu ook een boek: het Borealis-schandaal met 72 erkende (!) slachtoffers in de Antwerpse haven smeekt om gelezen, gezien en gedeeld te worden. En dat dankzij onderzoeksjournalist David Van Turnhout (41), die de grootste zaak van mensenhandel ooit in ons land blootlegde en er zo voor zorgde dat de politiek niet meer kon wegkijken. Een kijk in een zoektocht zonder einde in de krochten van de bureaucratie: “Of je neemt hem zelf in huis, of hij slaapt in de cel’, sneerde een agent toen ik melding maakte van een nieuw slachtoffer.”