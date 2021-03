Na 20 jaar profiteren van prostitutie: krijgen uitbaters van Antwerps café ’t Keteltje celstraf?

Zestien was ze, de Nigeriaanse Francis. In haar thuisland kreeg ze te horen dat ze in Europa als kinderoppas kon werken. Ze werd als bootvluchtelinge naar Italië gesmokkeld. Daar haalden ‘madam’ (vrouwelijke pooier) Osazee E. en haar vriend haar op en brachten haar naar Antwerpen. Francis kreeg te horen dat zij 35.000 euro moest afbetalen om haar ‘vrijheid’ te herwinnen. Dat moest ze doen door zich te prostitueren in ’t Keteltje: een klein, donker café in het hart van het Antwerpse Schipperskwartier. En dus werd Francis een van de vele jonge zwarte meisjes die daar klanten oppikten. Soms bevredigde ze hen in de toiletten van het café (20 euro); soms verdween ze met haar klanten via de achterdeur naar een nabijgelegen hotelkamer (50 euro voor een halfuur).