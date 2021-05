N-VA verliest zwaargewicht in Antwerps stadsbestuur: Fons Duchateau gaat fusie ziekenhuizen in goede banen leiden

Netwerkcoördinator en integratiemanager bij het netwerk ZNA/GZA. Zo zal de officiële titel van uittredend schepen Fons Duchateau (N-VA) luiden vanaf 1 juni. In die rol wordt hij verantwoordelijk voor de verdere integratie van het zorgaanbod en de uitbouw voor beide ziekenhuisgroepen die de intentie hebben om in 2024 op te gaan in een fusie.

“Een afscheid met pijn in het hart”, zegt een erg geëmotioneerde Duchateau. “Het was een onwaarschijnlijk voorrecht om deze stad te mogen dienen zeven jaar lang. Maar na 25 jaar politiek engagement scheiden de wegen. Het was geen evidente keuze. Ik heb al mijn bevoegdheden als schepen gekoesterd maar het werk als schepen voor Gezondheid en als voorzitter van ZNA misschien wel in het bijzonder.”

“Het garanderen voor de best mogelijke zorg voor Antwerpen en de brede regio is en blijft een grote uitdaging. Het zal niemand verbazen dat dit het voorbije coronajaar een steeds groter deel van mijn tijd in beslag nam. De slagkracht en flexibiliteit van de ziekenhuissector is indrukwekkend. Dat bewijst ze iedere dag opnieuw. Maar ook de uitdagingen die nog voor ons liggen, zijn niet te onderschatten.”

Quote Fons Duchateau, opgegroeid in Sint-Trui­den, ádemt de partij. In 2001 was hij de eerste bezoldigde werknemer die de partijorga­ni­sa­tie van N-VA op poten moest zetten

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Duchateau bedankt medewerkers van het testdorp aan Spoor Oost bij de inenting van de 100.000e patiënt begin april. © rv

“De intense samenwerking tussen schepen en ziekenhuissector resulteerde vorige maand in de concrete vraag om een rol op te nemen binnen de toekomstige fusiegroep ZNA/GZA", klinkt het aan Duchateau zijn kabinet. “De kans om te kunnen meewerken aan de verder uitbouw van de ziekenhuiszorg in onze regio is te mooi om niet aan te gaan", gaat de uittredend schepen weer verder. “Ik ben doordrongen van het feit dat een steeds dieper gaande samenwerking cruciaal is voor een excellente, betaalbare en bereikbare zorg. Ik neem niet enkel mijn ervaring mee vanuit de lokale overheid, maar ook het plichtsbesef voor het welzijn van de Antwerpenaar.”

Superschepen

De carrièrezet van Fons Duchateau (49) slaat in als een bom. Samen met burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) houdt hij al jaren de touwtjes van de N-VA stevig in handen in Antwerpen. Duchateau, opgegroeid in Sint-Truiden, ádemt de partij. In 2001 was hij de eerste bezoldigde werknemer die de partijorganisatie op poten moest zetten.

In 2010 werd hij voorzitter van N-VA in de stad Antwerpen, maar hij bleef grotendeels uit de schijnwerpers tot hij in 2014 Liesbeth Homans als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken opvolgde toen zij Vlaams minister werd. In de huidige coalitie geldt hij als een ‘superschepen’ met bevoegdheden als wonen, stads- en buurtonderhoud, gezondheids- en seniorenzorg en toerisme. Hij is tevens voorzitter van het Zorgbedrijf Antwerpen, Woonhaven én ziekenhuisgroep ZNA.

“Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat de partij in mij heeft gesteld”, zegt Duchateau daarover. “Mensen die vanuit hun overtuiging een engagement opnemen, krijgen vaak onterecht de wind van voren. Ik heb onze militanten en mandatarissen al die jaren ervaren als warme, oprechte mensen. Ik vraag hun begrip om mijn persoonlijke keuze.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © BELGA

In de bestrijding van de coronapandemie toonde de schepen zich erg dynamisch. Antwerpen was de eerste stad die de rusthuizen afsloot en die, in samenwerking met ZNA, een testdorp opzette aan Spoor Oost. Duchateaus laatste grote wapenfeit is het vaccinatiedorp Vaccovid dat enkele maanden later naast het testdorp werd opgetrokken. “Een realisatie waar ik zeer trotse op ben en met een gerust hart kan achterlaten in de vele bekwame handen die dit dorp hebben gemaakt tot de geoliede machine die het is”, wordt Duchateau terug emotioneel.

Nieuw ziekenhuis

Duchateau gaat zijn expertise nu verzilveren in de zorgsector. Met één duidelijk doel: een uitgekiende fusie van GZA met ZNA. Twee maanden geleden werd bekend dat beide ziekenhuisgroepen, samen goed voor bijna tienduizend werknemers, nog dit jaar zouden beslissen of ze fuseren. De voorbije jaren was er al een steeds grotere samenwerking. Een fusie zou ten vroegste in 2024 rond zijn. Blikvanger in de plannen is de bouw van een nieuw ziekenhuis in het zuiden van de stad Antwerpen.

Quote Fractielei­der Johan Klaps is in theorie een goede kandidaat om hem op te volgen, maar het is verre van zeker of hij bereid is om zijn carrière in de privésec­tor op te geven. Verder kom je uit bij Koen Laenens en het vrouwelij­ke viertal Carine Leys, Els van Doesburg, Sanne Descamps en Nathalie van Baren

Kritiek

De overstap van Duchateau zal komende week zonder twijfel een stevig gespreksonderwerp worden in de Antwerpse politiek. Groen en PVDA schoten de voorbije jaren geregeld met scherp op de schepen. Zo verweten ze hem het sociale beleid uit te verkopen aan de privésector en kreeg hij ook heel wat vragen voorgeschoteld over de verkoop van sociale woningen aan Umicore in de wijk Moretusburg. Een week geleden lekte uit dat het Zorgbedrijf Antwerpen - waarin de stad de enige aandeelhouder is - een kwart van zijn aandelen aan de privésector wil verkopen. Dat lokte veel kritiek uit op de oppositiebanken.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Duchateau is al sinds 2014 dé rechterhand van burgemeester De Wever. © BELGA

Op persoonlijk vlak werd Duchateau vorig jaar stevig geconfronteerd met het coronavirus. Hij lag enkele dagen in het ziekenhuis, herstelde vrij goed, maar ondervindt ook nu nog de medische gevolgen van de infectie.

Wie wordt schepen?

N-VA moet nu snel op zoek naar een nieuwe schepen. Het is een beetje koffiedik kijken wie de beste troeven heeft van de gemeenteraadsleden. Fractieleider Johan Klaps (voormalig parlementair) is in theorie een goede kandidaat, maar het is verre van zeker of hij bereid is om zijn carrière in de privésector op te geven. Verder kom je uit bij Koen Laenens en het vrouwelijke viertal Carine Leys (districtsschepen in Hoboken), Els van Doesburg, Sanne Descamps en Nathalie van Baren.

“Wie mij opvolgt? Dat laat ik in de handen van de burgemeester en de partij”, besluit Duchateau. “Ik wens haar of hem alle succes. Er wacht mijn opvolger hoe dan ook een prachtige uitdaging.”