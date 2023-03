N-VA dient motie in tegen verdwijnen tweede veerboot over Schelde

Vanaf 1 april vaart er slechts om het half uur - en dus niet meer om het kwartier - een veerboot over het water tussen rechter- en linkeroever. De tweede veerdienst was sowieso een tijdelijke maatregel. De Vlaamse overheid riep ze in het leven omwille van de werken aan de liften van de Voetgangerstunnel. Maar die zijn ondertussen afgerond, en dus verdwijnt ook het veer. De prijs van de extra pendeldienst was trouwens niet min: 1,8 miljoen euro per jaar.

Niet iedereen is gelukkig met de beslissing. De Antwerpse N-VA op kop. Maandagavond werd op de districtsraad een motie goedgekeurd waarin N-VA vraagt dat de bevoegde overheden het aanbod aan vervoerscapaciteit tussen beide oevers minstens behouden of vergroten, en dat men ook waakt op het goed functioneren van deze verbindingen.

Geen files

“De veerboot vormt een noodzakelijke aanvulling op de bestaande verbindingen via de Waasland-, Brabo-, St Anna- en Kennedytunnels”, aldus districtsburgemeester Paul Cordy. “Al deze tunnels zijn kwetsbaar omwille van onderhoudswerken, technische defecten of een te kleine capaciteit. Met de veerboot kregen de Antwerpenaren een bijkomende vlotte en betrouwbare verbinding tussen beide oevers. Hij is niet gevoelig voor technische defecten, het veer heeft ook geen last van files waar de autotunnels mee kampen door hun te kleine capaciteit. De veerboot vaart op tijd, zet mensen over van oever tot oever en je kan erop vertrouwen. We begrijpen niet dat men dat aanbod wil inperken.”