Mycelia is de beste van 135 dj’s en opent festival Vaag Outdoor op Spoor Oost

De Antwerpse Mycelia heet in het echte leven Nadjet Zeghdani. Ze is geboren in Nederland en heeft Algerijnse roots. Haar interesse in het dj-vak ontstond dan weer op een van de Koh Phangan-eilanden van Thailand. Haar stijl: van minimal techno over progressive house en deep house tot drum and bass en dub. Maar er mag ook een goeie streep melodie bij zijn. “The music industry needs more badass women sharing music”, stelt ze.