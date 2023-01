Muzikaal eerbetoon aan Kris De Bruyne in De Roma

“Kris De Bruyne ontviel ons in volle coronaperiode. We moesten de unieke artiest uitwuiven en herdenken in heel beperkte kring. Dat deed pijn, omdat zijn vele fans die hij ontroerde en inspireerde niet op een passende manier van hem afscheid konden nemen", aldus zijn manager Kris Eelen. “Zijn eerste elpee uit 1973 wordt nu algemeen beschouwd als de allereerste ‘Vlaamse’ Rockplaat. Nochtans werd die plaat toen na vier weken door de platenfirma uit de handel gehaald en vernietigd. Eerherstel dringt zich dus op.”

Om die reden wordt er in het voorjaar van 2023 een hommage georganiseerd voor Kris De Bruyne. In eerste instantie is er een tournee door verschillende Vlaamse culturele centra met Jan De Smet, Mauro Pawlowski en Clara Cleymans. Op 5 februari is er echter een ‘special’ met extra gasten in de Roma in Antwerpen. IJsbrand, Hanna De Bruyne (dochter van Kris), Jan De Wilde, Jan De Smet, Mauro Pawlowski, Lucas Van den Eynde, Wigbert, Neeka, Clara Cleymans, Klaas Delrue en Selah Sue zullen parels kiezen uit het rijke repertoire van Kris De Bruyne.