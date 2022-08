Muzikaal eerbetoon aan Ferre Grignard (1939-1982) in zijn stamcafé De Muze

Ferre Grignard (1939-1982) maakt van eind jaren vijftig tot aan zijn dood begin jaren tachtig deel uit van de rebelse kunstenaarswereld van Antwerpen. De kunstenaar wordt pas echt bekend wanneer hij muziek begint te maken en de wereld rondreist in het kleinkunst-, folk- en later bluescircuit. Met ‘Ring, Ring, I’ve Got To Sing’ en een cover van het bekende dronkemanslied ‘What Shall We Do With The Drunken Sailor’ scoort hij ook in binnen- en buitenland.