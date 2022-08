Muziek, verhalen en feest in ‘De Nor’ in Middelheimmuseum: “Het viel me op dat de paviljoenen in het museum zelden ‘geactiveerd’ worden”

ANTWERPEN‘De Nor’ is terug herrezen deze zomer. Vlakbij de ingang van openluchtmuseum Middelheim kunnen liefhebbers weer terecht voor live muziek, vertellingen, lezingen, debatten en feestgedruis aan het paviljoen van kunstenaar Dennis Tyfus. “Gelukkig kan ik in De Nor niet het hele jaar door evenementen organiseren, of ik zou geen tijd meer hebben voor mijn ander werk.”

Sinds 2018 organiseert kunstenaar Dennis Tyfus elke zomer creatieve uitspattingen in het Middelheimmuseum. “Het is dan dat men mij vroeg een expo te organiseren in Middelheim, maar ik wilde veel liever een paviljoen maken”, herbeleeft Dennis. “Want waarvoor staat het Middelheimpark bekend? Om z’n paviljoenen, toch?”

Activatie

“Wat me toen ook opviel aan de paviljoenen van het park, is dat ze zelden ‘geactiveerd’ worden, dat er mee gebeurt dan ze enkel te kunnen bezoeken. Ik heb het paviljoen dus samen met vrienden en de architecten van FVWW als een gebruiksvoorwerp ontworpen, waar allerlei evenementen georganiseerd kunnen worden.”

Het paviljoen heeft wat weg van een klein amfitheater, en niet zozeer van een gevangenis. “De naam ‘De Nor’ kwam telkens naar boven tijdens de opbouw”, verklaart Dennis. “We hebben toen duizend-en-één - letterlijk - metalen staven moeten plaatsen en toen zag het er echt wel uit als een cel. We kozen dan voor de naam De Nor omdat we dat een geestig woord vonden, dat een beetje vervlogen is uit onze taal, behalve dan misschien in stripverhalen.”

De Nor is een permanente constructie, maar enkel in de zomermaanden worden er activiteiten georganiseerd. “Door het weer natuurlijk, mensen zeggen dan wel eens dat ik er een afdak over zou kunnen bouwen tegen de regen, maar dat ben ik om twee redenen niet van plan. Enerzijds ben ik verliefd op de natuurlijke overkapping van de bomen over De Nor, die ik niet wil wegstoppen. Anderzijds beperkt het me ook in het organiseren van evenementen. Als ik die beperking niet zou hebben, zou ik geen tijd meer hebben om te tekenen en om sculpturen of video’s te maken.

Kruisbestuiving

De Nor is een plek voor artistieke kruisbestuiving. Zaterdag staat het jaarlijks festijn van de Borgerhoutse drukkerij Risiko Press op het programma, waar vooral veel verhalen verteld zullen worden. De week nadien wordt er gefeest in het teken van Antwerp Pride en later in augustus staat er vooral nog live muziek op de affiche met onder andere De Witte Kunst, Marisa Anderson en William Tyler.

Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

