Muziek helpt vernuftig Antwerps kankeronderzoek: dubbel Winterconcert ‘A Song For Hope’ schenkt opbrengst aan universitair labo CORE

Bewoners delen visie over Deur­ne-cen­trum in enquête

De winkeliersvereniging Deurne Centrum heeft in mei dit jaar een enquête afgenomen onder de inwoners van Deurne om te polsen naar hun visie over het winkelaanbod in het centrum. 858 respondenten vulden de enquête in. Deurnenaars zijn blijkbaar te vinden voor een wafel- en pannenkoekenhuisje in het district, net als een avondmarkt of een privésauna.