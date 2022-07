Muur dreigt in te storten tijdens renovatiewerken

“Bij ons kwam de melding binnen om 14.38 uur,” aldus Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “In feite werden we enkel opgeroepen in bijstand. Een stadsingenieur was al ter plaatse aan het pand in de Lange Leemstraat en had een stabiliteitsprobeem geconstateerd bij een muur. Het bewuste gebouw wordt momenteel gerenoveerd en de muur was tijdens deze werken beschadigd geraakt.”