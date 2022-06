Museum Maagdenhuis programmeert hele zomer lang cultuur: “Ook Charlie Chaplin en Tina Turner zijn weeskinderen”

Schoten/Wijnegem/Deurne Deel van oude Hoogmolen­brug boven het water afgebroken

De afbraak van de oude Hoogmolenbrug over het Albertkanaal tussen Schoten en Wijnegem-Deurne vordert. De sloop van het gedeelte boven het water startte zaterdagavond. Na heel wat drillen en knippen deden kranen de brug in de nacht van zaterdag op zondag doorbreken omstreeks 02.45 uur. Intussen is het deel boven het water volledig verwijderd. Op de vroege zondagavond waren de machines de weerszijden van de verbinding verder aan het afbreken. Komende week verdwijnt het brugdeel boven de Metropoolstraat. De nieuwe Hoogmolenbrug is momenteel enkel toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Pas vrijdag mogen auto’s en vrachtwagens eroverheen.

19 juni