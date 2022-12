MSC Lorena moet rechtsomkeer maken op Schelde na bommelding: “Schip zou ontploffen als het in Antwerpen zou aanmeren”

WEERBE­RICHT. Vanochtend bewolking in Antwerpen

In de ochtend en de middag is het in Antwerpen regenachtig en waait er een zwakke wind uit het zuiden. De regen begint rond 8 uur en zal ongeveer 6 uur aanhouden. De temperatuur wordt maximaal 12 graden. Op zaterdag is er bewolking met hevige regenbuien en een matige wind bij temperaturen rond de 11 graden.

7:50