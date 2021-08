Motorrijder (46) in levensgevaar na ongeval in Wilrijk

Antwerpen Man schildert eigen parkeervak, bewoners spreken van groot parkeerpro­bleem

26 augustus Een bewoner van Dries in het stadscentrum had vorige week een eigen parkeervak op straat geschilderd. Door de invoering van het woonerf in de wijk een half jaar geleden verdwenen er verschillende parkeerplaatsen. Buurtbewoners spreken van een groot parkeerprobleem en begrijpen de frustraties van de man.