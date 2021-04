Motorfiets in beslag genomen na levensgevaarlijke achtervolging : “Bestuurder had geen rijbewijs”

Een motard van de verkeerspolitie merkte maandagvoormiddag een motorrijder op die in de Quellinstraat herhaaldelijk zijn gashendel opendraaide om zoveel mogelijk lawaai te maken. Toen de motorrijder de inspecteur passeerde, deed deze teken dat hij moest stoppen voor een controle. De man negeerde het bevel van de politie en reed de inspecteur voorbij richting de Van Ertbornstraat. De motard besloot de man te volgen om hem te controleren. Ter hoogte van de Rooseveltplaats reed de motorrijder plots door het rode licht om aan de politie te ontkomen. Een voetganger die door het groene licht overstak kon maar net een aanrijding vermijden.

Levensgevaarlijke handelingen aan hoge snelheid

De motorrijder keek achterom om te zien of de politie hem volgde en gaf vol gas in de Gemeentestraat. Ter hoogte van de Van Stralenstraat reed hij tegen de richting door het rood over het kruispunt. In de Carnotstraat reed de motorrijder nog steeds tegen de richting en bracht hij opnieuw overstekende voetgangers in gevaar. Opnieuw reed hij door het rood. Op de Turnhoutsebaan werden snelheden boven de 120 kilometer per uur gehaald, terwijl hij over de busstrook reed. Hoewel de motard van de politie de man in het vizier hield, was hij genoodzaakt om afstand te nemen om zichzelf en de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Ter hoogte van de Bothastraat reed de motorrijder de bedding af en raakt hij een voertuig. Hij kon een valpartij vermijden, week uit naar links en wrong zich tegen de richting tussen de wagens op de rijstrook en de bushalte op de Turnhoutsebaan. Tot slot rijdt hij ter hoogte van de Singel aan meer dan 100 kilometer per uur het grote kruispunt over door het rood. “Gezien de verkeersdrukte was dit een levensgevaarlijke handeling”, klinkt het bij politiezone Antwerpen. “Heel wat andere weggebruikers moesten vol in de remmen om een botsing te vermijden. Op dat moment beslist de motard van de politie voor zijn eigen veiligheid de achtervolging te staken. De vluchtende motorrijder reed daarop de E313 op.”

Bestuurlijke inbeslagname

Aan de hand van de nummerplaat van het voertuig kon de eigenaar achterhaald worden. Dankzij een uitstekende samenwerking met de collega’s van politiezone Kempenland kon op korte tijd ook de vermoedelijke bestuurder geïdentificeerd worden. De man (25) kwam zich uiteindelijk zelf melden op het politiekantoor in Leopoldsburg. Het betrof een neef van de eigenaar en hij gaf de feiten toe.

De reden van zijn vlucht werd zo duidelijk. “De man was namelijk niet in het bezit van een rijbewijs om met een motorfiets te rijden. Zijn autorijbewijs was ingetrokken wegens verschillende voorgaande inbreuken, waaronder snelheidsovertredingen en rijden onder invloed. Hij was onder meer veroordeeld tot het afleggen van nieuwe examens, wat nog niet was gebeurd.” Politiezone Kempenland nam de motorfiets meteen in bewaring zodat deze door de Antwerpse verkeerspolitie in bestuurlijk in beslag kon genomen worden. De bestuurder zal zich nog maar eens moeten verantwoorden voor de politierechter en riskeert een zware straf.