‘Most Wanted’ drugscrimineel Tom Michielsen, die vanuit Spanje drugs leverde aan ‘godfather’, riskeert 8 jaar cel

Tegen Tom Michielsen uit Hoevenen (Stabroek) is een celstraf van 8 jaar gevorderd in de rechtbank van Den Haag. De Antwerpse drugscrimineel zou godfather Piet S. in hebben geholpen bij de invoer van cocaïne, heroïne en hasj. De bende zat ook achter de invoer van 11 ton hasj die per vergissing op de vroegmarkt van Brussel terechtkwam. Tom Michielsen is al jaren op de vlucht en staat daarom op de lijst ‘Most Wanted’ van Europol. Hoe ging de bende achter drugsbaas Piet S. precies te werk, en welke rol speelde Michielsen in dat verhaal?