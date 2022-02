Most Wanted-drugsbaron Flor Bressers, alias ‘De Vingerknipper’, gearresteerd na maandenlange klopjacht

AntwerpenDe voortvluchtige drugsbaron Flor Bressers (35) is gisteravond gearresteerd in het Zwitserse Zürich. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Hij prijkte sinds vorig jaar op de Most Wanted-lijst van de Belgische politie. Na een intensieve klopjacht is de Limburger, die onder meer bekend staat als ‘De Universitair’ en ‘De Vingerknipper’, dan toch gevat. Zijn naam duikt op in meerdere onderzoeken naar internationale drugssmokkel, waarbij geweld niet wordt geschuwd.

Zware georganiseerde criminaliteit. Het vormt de rode draad in de gerechtelijke onderzoeken in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen waarin de naam van Flor Bressers verschijnt.

De eerste keer dat ‘De Lange’ - nog een bijnaam voor Flor Bressers - gelinkt werd aan ernstig gewelddadige feiten, gaat terug tot 2010. Bressers was toen een prille twintiger die in Lommel, vanwaar hij afkomstig is, bekendstond als gewapende overvaller. Op 18 augustus 2010 werd een Nederlandse man, die in Overpelt zijn hond uitliet, in een auto gesleurd. Twee mannen met carnavalsmaskers op reden met hem tot in een bos in het nabije Nederlandse Bergeijk. Daar kreeg de man een pak slaag. Eén dader ging op hem zitten en knipte met een snoeischaar zijn linkerpink af.

Masterdiploma criminologie

In de rechtbank beweerden zowel het slachtoffer als twee verdachten dat Flor Bressers de man achter deze strafexpeditie was. Bressers zon op wraak, omdat het slachtoffer hem in een drugsonderzoek had verlinkt. De procureur vorderde zes jaar cel tegen Bressers, die hij met ‘De Universitair’ aansprak, omdat hij een masterdiploma criminologie heeft. De rechtbank beperkte het tot 18 maanden met uitstel voor een overval op een café. Voor de strafexpeditie naar Bergeijk werd hij vrijgesproken.

Voor een andere, gelijkaardige ontvoering in januari 2011 in Lommel werd Bressers toen eveneens vrijgesproken. Drie gemaskerde daders hadden een man op een feestje meegenomen en in een afgelegen straat een pak slaag gegeven.

Bewerkt met scheermes

Maar bij de derde strafexpeditie kwam Bressers er niet meer onderuit. ‘De Lange’ had in februari 2016 samen met de Antwerpse beroepscrimineel Koen Van Staay een Nederlandse bloemist ontvoerd. Die was een lading van 40 kilo heroïne kwijtgespeeld aan de Britse douane. De bloemist werd op een ochtend ontvoerd naar een woning in het Kempense Balen. De bende bewerkte hem met een scheermes, zette een pistool tegen zijn hoofd en gaf hem een flink pak rammel. Van Staay kreeg zeven jaar cel, Bressers vier jaar. Door deze veroordeling, die in 2020 door het Antwerpse hof van beroep werd bekrachtigd, werd de Limburger op de Most Wanted-lijst gezet.

Quote Een 35-jarige Belg die in verscheide­ne dossiers internatio­naal geseind stond, kon woensdag­avond in Zwitser­land gearres­teerd worden. Zijn uitleve­ring zal gevraagd worden aan de Zwitserse autoritei­ten Kristof Aerts, woordvoerder Antwerps parket

Daarop startten verscheidene eenheden van de federale gerechtelijke politie, samen met het Belgische FAST (Fugitive Active Search Team) en een aantal andere Europese FAST-eenheden, de opsporing op. Woensdagavond kon de voortvluchtige man in Zwitserland geklist worden. De arrestatie, uitgevoerd door speciale eenheden en met bijstand van andere Zwitserse politiediensten, is het resultaat van een maandenlange en intensieve klopjacht op de voortvluchtige. “Een 35-jarige Belg die in verscheidene dossiers internationaal geseind stond, kon woensdagavond in Zwitserland gearresteerd worden”, vertelt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

“Zijn uitlevering zal gevraagd worden aan de Zwitserse autoriteiten. De arrestatie is een knap staaltje van samenwerking tussen verscheidene diensten van politie en van het Openbaar Ministerie.” Het gaat daarbij om het federaal parket, het parket-generaal Antwerpen, het parket Antwerpen en verscheidene diensten en afdelingen van de federale gerechtelijke politie.

Bongoking

Flor Bressers werd gezocht in het kader van verscheidene gerechtelijke onderzoeken naar de invoer van cocaïne. Onder andere in het dossier van het Brugse gerecht over het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem, rond de smokkel van drugscontainers, wordt hij als een van de kopstukken aangeduid. De cocaïnesmokkel kwam aan het licht, toen de Nederlandse politie het superbeveiligde Encrochat-communicatiesysteem kon kraken. Daar doken berichten op van ‘Bongoking’, de schuilnaam die Bressers gebruikte om te communiceren met andere verdachten.

Ook in Dendermonde loopt er een onderzoek tegen hem, omdat hij met de hulp van de Belgische ereconsul in Moldavië cocaïne gesmokkeld zou hebben. De drugs zaten verstopt in containers met rijst die vanuit Suriname waren verstuurd. De douane in Antwerpen onderschepte in oktober vijf containers met een gemengde lading van rijst en drugs. De Surinaamse rijsthandelaar werd drie maanden later geliquideerd in Guyana. Hij werd gedood met één kogel in zijn voorhoofd.

Bressers wordt verder nog gelinkt aan de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, die verantwoordelijk zou zijn voor verscheidene grote drugstransporten via de Antwerpse haven.

