‘Most wanted’ drugsbaas krijgt forse strafvermindering van Brussels hof: “Niet zeker dat transporten hebben plaatsgevonden”

De voortvluchtige drugsbaron Rachid Bouazza (54) was in maart 2019 veroordeeld tot één van de zwaarste straffen die ooit in een drugsproces was uitgesproken. Het Antwerpse hof van beroep gaf hem 20 jaar celstraf voor de invoer van een tiental containers met bijna 3 ton cocaïne vanuit de Dominikaanse Republiek naar Antwerpen. De veroordeling zorgde ervoor dat Rachid Bouazza, die al jaren uit België is verdwenen en zich schuilhoudt in Zuid-Amerika, een plaats kreeg op de lijst van “Most Wanted” van de federale politie.