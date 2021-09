Moordverdachte steekt liefdesrivaal dood: “Dat doe je niet waar de kinderen bij zijn”

Antwerpen/Hemiksem“Dat doe je niet waar de kinderen bij zijn”, zei Dimitri Gorris in de zomer van 2018 tegen zijn liefdesrivaal Bart Teichmann. De mannen zaten aan tafel in het appartement van Sandra C. aan de Boomsestraat in Niel. De vier kinderen keken in de slaapkamer naar een film. Bart Teichmann bokste Dimitri Gorris twee keer in het gezicht. Gorris haalde uit met een mes en raakte Teichmann dodelijk in zijn hals. De volksjury moet deze week uitmaken of Dimitri Gorris schuldig is aan moord.