Moordenaar slaat procureur in elkaar in gevangenis: één jaar extra cel gevorderd

Iedereen in de gevangenis van de Begijnenstraat wist deze zomer wie Dominique Renotte was. Zijn arrestatie en zijn foto verschenen toen paginagroot in de kranten. De substituut-procureur en voormalig woordvoerder van het parket van Tongeren was aangehouden op verdenking van fiscale fraude en witwassen in een zaak van het verkopen van oldtimers. “De zaak is nog niet afgehandeld voor de rechtbank, maar ik blijf erbij dat mijn cliënt geen enkel misdrijf heeft gepleegd”, zegt zijn advocate Manon Gutwirth. “Door zijn foto werd hij door iedereen herkend in de gevangenis. De twee verdachten zijn hem op 22 juli tijdens de wandeling aangevlogen en hebben hem in elkaar geslagen. Hij liep enkele breuken op, kreeg ademhalingsproblemen en zijn gehoor werd aangetast. Zijn middenoor functioneert niet meer. Ik eis een schadevergoeding van drieduizend euro.”